06 Kasım 2020, Cuma

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Galatasaray'da transfer harekatı! Ocak ayından önce bitecek

Galatasaray devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sarı-kırmızılıların forvet bölgesi için gündemine aldığı yıldız isme birçok talip çıkmasının ardından, Aslan'ın elini çabuk tutup transferi ocak ayı gelmeden bitirmesi bekleniyor. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 09:35
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Galatasaray transferde harekete geçti! Yıldız futbolcu ocaktan önce bitiyor

Süper Lig'de son haftalarda aldığı puanlarla moral bulan Galatasaray, devre arasında hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

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Galatasaray transferde harekete geçti! Yıldız futbolcu ocaktan önce bitiyor

Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin bir türlü düzelmeyen formsuzluğu sebebiyle bu bölgesinde rekabeti artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, hem sol kanatta hem de gol bölgesinde görev yapan Ahmed Musa'yı gündemine almıştı.

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Galatasaray transferde harekete geçti! Yıldız futbolcu ocaktan önce bitiyor

Takvim'de yer alan habere göre 26 Ekim tarihinde Al Nasr kulübü ile olan sözleşmesinin tamamlayan ve serbest kalan Nijeryalı kanat forvetin menajeriyle görüşme yapıldığı ve oyuncuyla birçok kulübün daha ilgilendiği öğrenildi.

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Galatasaray transferde harekete geçti! Yıldız futbolcu ocaktan önce bitiyor

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Ahmed Musa'yı elinden kaçırmak istemeyen Galatasaraylı kurmaylar ocak ayındaki ara transfer dönemi gelmeden bu işi bitirmeyi hedefliyor.

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Galatasaray transferde harekete geçti! Yıldız futbolcu ocaktan önce bitiyor

Fatih Terim'in de onay verdiği Ahmed Musa, sol kanatta hücuma dönük olarak oynuyor. Zaman zaman da santrfor olarak görevi yapıyor.

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