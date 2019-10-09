09 Ekim 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'in "Ben öderim" dediği rakam belli oldu! İşte Ali Koç'a ödenecek rakam
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim devam ediyor. Ali Koç'un Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili söylemiyle başlayan gerilimde yeni gelişmeler yaşandı. Ali Koç'un sahip olduğu restaurantın Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndan kaldırılmasını isteyen Fatih Terim, gerekirse tazminatı cebinden ödeyebileceğini belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın fesih bedeli olarak Ali Koç'a ödenecek ücret de belli oldu. İşte o rakam...
Giriş Tarihi: 09.10.2019 10:45
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