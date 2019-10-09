09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in "Ben öderim" dediği rakam belli oldu! İşte Ali Koç'a ödenecek rakam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim devam ediyor. Ali Koç'un Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili söylemiyle başlayan gerilimde yeni gelişmeler yaşandı. Ali Koç'un sahip olduğu restaurantın Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndan kaldırılmasını isteyen Fatih Terim, gerekirse tazminatı cebinden ödeyebileceğini belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın fesih bedeli olarak Ali Koç'a ödenecek ücret de belli oldu. İşte o rakam...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 10:45
  • 1
  • 20
Fatih Terim'in Ben öderim dediği rakam belli oldu! İşte Ali Koç'a ödenecek rakam

Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaştı.

  • 2
  • 20
Fatih Terim'in Ben öderim dediği rakam belli oldu! İşte Ali Koç'a ödenecek rakam

Her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.

  • 3
  • 20
Fatih Terim'in Ben öderim dediği rakam belli oldu! İşte Ali Koç'a ödenecek rakam

Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

  • 4
  • 20
Fatih Terim'in Ben öderim dediği rakam belli oldu! İşte Ali Koç'a ödenecek rakam

İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı.

  • 5
  • 20
Fatih Terim'in Ben öderim dediği rakam belli oldu! İşte Ali Koç'a ödenecek rakam

Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör