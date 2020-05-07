07 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim milli yıldızı istiyor! Hedefteki isim...

Gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gözünü milli yıldıza diktiği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 06:37
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Galatasaray'da Fatih Terim milli yıldızı istiyor! Hedefteki isim...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını bitirmek isteyen Galatasaray yerli operasyonunu yurt dışına taşıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim milli yıldızı istiyor! Hedefteki isim...

Mariano'yla sezon sonu yollarını ayıracak olan Galatatasaray'da Şener Özbayraklı performansıyla sınıfı geçemedi.

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Galatasaray'da Fatih Terim milli yıldızı istiyor! Hedefteki isim...

Yaz transfer sezonunda sağ bek mevkisine öncelik veren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi.

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Galatasaray'da Fatih Terim milli yıldızı istiyor! Hedefteki isim...

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Rapid Wien'den İtalyan ekibi Sassuolo'ya 5 milyon euro'ya transfer olan Mert Müldür'e kancayı taktı.

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Galatasaray'da Fatih Terim milli yıldızı istiyor! Hedefteki isim...

Galatasaray yönetiminin Mert Müldür için İtalyan ekibine sunacağı teklifi de hazırladığı ifade edildi.

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