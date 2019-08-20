20 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da, Denizlispor karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozsa da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Falcao, transferini bitirmek için artık günleri sayan Galatasaray'da, beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 17:22
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Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da moraller bozuk.

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Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi!

Sarı-kırmızılılar ilk maçta ligin yeni ekibi Denizlispor'a beklenmedik şekilde 2-0 mağlup oldu.

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Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi!

Bu maçta Feghouli ve yeni transfer Nzonzi'den yararlanamayan Aslan, bir yandan da Falcao'yu bekliyor.

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Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi!

Teknik direktör Fatih Terim, bu üç ismin takıma monte edilmesinin ardından seri galibiyetlerin geleceği düşüncesinde.

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Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi!

Galatasaray, takımın iki golcüsü Diagne ve Mitroglou ile bir türlü yolları ayıramıyor.

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