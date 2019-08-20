20 Ağustos 2019, Salı
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Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi!
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da, Denizlispor karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozsa da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Falcao, transferini bitirmek için artık günleri sayan Galatasaray'da, beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
Giriş Tarihi: 20.08.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 17:22
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