Fatih Terim'den Merih Demiral açıklaması! "Zor ama imkansız değil"

"MERİH'İ SAKATLIKTAN SONRA DAHA ÇOK KONUŞACAĞIZ"

Terim, Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral'a da övgüler yağdırırken, "Merih çok çalışıyor. Kendine güveni var. Juventus'ta da kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyuna rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun bilgisi ve vizyonu da iyi. Harika işler yaptığını söyleyebilirim. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız" ifadelerini kullandı.