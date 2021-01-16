Usta yorumcudan çarpıcı Beşiktaş-Galatasaray derbisi yorumu! "Dolmabahçe'de kaybetmez"

"GALATASARAY DOLMABAHÇE'DE KAYBETMEZ"

Galatasaray, rakibin stadyumu yenilendikten sonra Beşiktaş'ı hiç yenemedi. Ama Galatasaray'ın son dönemlerde Fenerbahçe ve Trabzonspor'u evinde yendiğini düşünürsek, bu kısır döngüden çıktığını görüyoruz. Ancak hem Beşiktaş hem de Galatasaray son haftalarda futbol anlamında iyi oynamıyor. Kaybeden derin bir krize girmez. Çünkü lig uzun bir maraton. Galatasaray son iki şampiyonluğunda Trabzon'a, Beşiktaş ve Başakşehir'e deplasmanda kaybetmiş, evinde üç rövanşı da kazanmıştı. Fatih Terim derbi maçlara da zihinsel olarak futbolcularını iyi hazırlıyor, taktiksel olarak da dersini iyi çalışıyor. Bence Galatasaray, Dolmabahçe'de kaybetmez. Berabere kalabilir.