28 Kasım 2020, Cumartesi

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Galatasaray da istemişti! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı

Galatasaray'la transfer dönemlerinde sıklıkla adı anılan Manchester United'ın eski futbolcusu Antonia Valencia, sürpriz bir imza attı. İşte Ekvadorlu yıldızın yeni takımı...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 14:32
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Galatasaray da istemişti! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın transferde sıkça gündemine gelen Antonio Valencia, kariyerini devam ettirmekte kararlı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 35 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Meksika Ligi takımlarından Queretaro'ya transfer oldu.

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Galatasaray da istemişti! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı

Bir dönem Manchester United forması da giyen tecrübeli yıldız Valencia, son olarak ülkesinin takımlarından LDU Quito'da oynamıştı.

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Galatasaray da istemişti! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı

Antonio Valencia'yı kadrosuna katan Meksika ekibi Queretaro, daha önce Brezilyalı efsane Ronaldinho'yu renklerine bağlamasıyla futbol camiasında ses getirmişti.

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Galatasaray da istemişti! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı

Kariyerine ülkesinin takımlarından Caribe'de başlayan Valencia, Avrupa'da ilk kez İspanyol ekibi Villarreal'in formasını giydi.

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Galatasaray da istemişti! İşte yıldız oyuncunun yeni takımı

Daha sonra Huelva ve Wigan gibi takımlarda top koşturan başarılı oyuncu, Manchester United'a transfer oldu. 10 sezon Kırmızı Şeytanlar'da oynayan Valencia, kariyerinin en parlak dönemlerini de burada yaşadı.

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