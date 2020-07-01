01 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den yeni sezon bombası! 3 isim birden...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından kritik puan kayıpları yaşayan sarı kırmızılı ekip yeni sezon için şimdiden düğmeye bastı. Terim, yeni sezonda 3 ismin kadroya dahil olması talimatını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 12:04
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Fatih Terim'den yeni sezon bombası! 3 isim birden...

Galatasaray, corona virüsü sonrası alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı.

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Fatih Terim'den yeni sezon bombası! 3 isim birden...

Fakat önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılı ekip transfer temaslarını da yoğunlaştırdı.

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Fatih Terim'den yeni sezon bombası! 3 isim birden...

Cimbom, yeni sezonda 3 yeni ismi takıma kazandırarak transfer maliyetinde büyük tasarruf sağlayacak.

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Fatih Terim'den yeni sezon bombası! 3 isim birden...

Trabzonspor maçında ilk 11'de başlaması beklenen Emin Bayram dışında Galatasaray teknik heyeti dikkat çeken üç genç oyuncusuna daha A takımda önemli bir şans tanıyacak.

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Fatih Terim'den yeni sezon bombası! 3 isim birden...

Buna göre yeni sezonda altyapıdan yetişen Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş da A takım kadrosuna dahil edilecek.

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