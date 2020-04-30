Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Fanatik'e konuşan Feghouli'nin açıklamaları şu şekilde:

ŞAMPİYONLUK KONUSUNDA BİR ŞEYLER SÖYLEMEM ZOR

"Lige ani bir şekilde ara verdiğimiz için şampiyonluk konusunda bir şey söylemem çok zor. Eğer şampiyonluk yolunda mücadeleye devam etseydik, net bir şekilde favori olduğumuzu söylerdim ancak burada durum tamamen farklı. Ne kadar süre boyunca fiziksel hazırlık yapabileceğiz? Hazırlık maçı yapabilecek miyiz? Yaparsak kaç tane olacak? Haftada bir mi yoksa iki maç mı yapacağız? Taraftarlarımız olacak mı, olmayacak mı? Emin olduğum tek şey; iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan tecrübeli bir oyuncu grubuna, güvenilir değerlere ve kazanmak için taktiksel anlamda ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen Fatih Terim hocamıza sahibiz. Bunlar bizim avantajlarımız."