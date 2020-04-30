30 Nisan 2020, Perşembe

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Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl aranın ardından yenmeleriyle ilgili de konuşan Feghouli, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:34
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Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada karantinaya giren ve takım arkadaşları gibi evinde bireysel çalışmalarını sürdüren Sofiane Feghouli, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan Cezayirli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı.

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Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Fanatik'e konuşan Feghouli'nin açıklamaları şu şekilde:

ŞAMPİYONLUK KONUSUNDA BİR ŞEYLER SÖYLEMEM ZOR

"Lige ani bir şekilde ara verdiğimiz için şampiyonluk konusunda bir şey söylemem çok zor. Eğer şampiyonluk yolunda mücadeleye devam etseydik, net bir şekilde favori olduğumuzu söylerdim ancak burada durum tamamen farklı. Ne kadar süre boyunca fiziksel hazırlık yapabileceğiz? Hazırlık maçı yapabilecek miyiz? Yaparsak kaç tane olacak? Haftada bir mi yoksa iki maç mı yapacağız? Taraftarlarımız olacak mı, olmayacak mı? Emin olduğum tek şey; iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan tecrübeli bir oyuncu grubuna, güvenilir değerlere ve kazanmak için taktiksel anlamda ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen Fatih Terim hocamıza sahibiz. Bunlar bizim avantajlarımız."

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Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

LİG BAŞLAMADAN ÖNCE ZAMANA İHTİYACIMIZ OLACAK

"Lige tekrar başlamadan önce biraz zamana ihtiyacımız olacak. Uzun bir süre boyunca ara verdiğimiz için vücudumuzun belirli bir fiziksel hazırlık sürecine ihtiyacı var. Bu hazırlık süreci, sakatlıkların önlenmesi için çok önemli. İlgili makamların vereceği talimatlar doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz."

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Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

TARAFTAR OLMAYINCA FUTBOL RUHUNU YİTİRİYOR

"Beşiktaş'a karşı evimizde oynadığımız seyircisiz maçtaki ortam tabii ki güzel değildi. Hangi oyuncu için olursa olsun, bu koşullar altında oynamanın zor olduğunu düşünüyorum. Keyif almak ve tam konsantre olabilmek için taraftarlara, onların sağladığı adrenaline ihtiyacım var. Yani kısacası taraftarların olmadığı bir maçta futbol ruhunu yitiriyor. İlgili kişiler aralarında derinlemesine düşünüp karar alacaklardır. Bu konuda sağlık çalışanlarının en iyi tavsiyeleri vereceklerini düşünüyorum. Federasyon da oyuncuları ve taraftarları korumak adına en iyisini yapacaktır. Taraftarların gelmemesi gerekiyorsa, maçları seyircisiz de oynayabiliriz. Bu durumu Türk halkının iyiliği için kabul etmemiz gerekir."

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