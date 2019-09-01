01 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! Girişimler başladı

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle rahat bir nefes alan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, transferi için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Falcao transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi buldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 09:45
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Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! Girişimler başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! Girişimler başladı

Sarı-kırmızılılar uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Radamel Falcao'yu sonnda aslan yaptı.

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Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! Girişimler başladı

Cimbom Falcao transferini KAP'a bildirerek görüşmelere başladığını duyurdu.

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Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! Girişimler başladı

Galatasaray Falcao için bonservis bedeli ödemeyecek.

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Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! Girişimler başladı

Yıldız futbolcunun bir sonraki satışından Monaco yüzde 60 pay alacak.

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