Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! Girişimler başladı

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle rahat bir nefes alan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, transferi için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Falcao transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi buldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





