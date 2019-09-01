01 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray Falcao'yu resmen açıkladı!

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar uzun süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. İşte dünyaca ünlü yıldızın sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş saati... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 00:53
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Galatasaray Falcao'yu resmen açıkladı!

Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

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Galatasaray Falcao'yu resmen açıkladı!

Uzun süredir yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi mutlu sonla bitti.

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Galatasaray Falcao'yu resmen açıkladı!

Sarı-kırmızılı kurmaylar yıldız golcü ile her konuda anlaşma sağlamış ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco'yu bir türlü ikna edememişti.

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Galatasaray Falcao'yu resmen açıkladı!

Fransız ekibi, Falcao için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve oyuncunun takımda kalması için önüne engeller koymuştu.

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Galatasaray Falcao'yu resmen açıkladı!

Santrfor bölgesine Ben Yedder ve Slimani'yi alan Monaco, Falcao'nun takımda kalması için yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu.

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