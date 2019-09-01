01 Eylül 2019, Pazar
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Galatasaray Falcao'yu resmen açıkladı!
Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar uzun süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. İşte dünyaca ünlü yıldızın sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş saati... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 01.09.2019 00:53
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