02 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray yıldız avında! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadrosundaki yaşlı ve düşünmediği isimleri elinden çıkartarak transfer geliri oluşturmayı planlayan Cimbom, önceliğini maliyeti düşük, bonservisi elinde olan ve yaşı genç oyunculara vermişti. Böylelikle kadro dinamizm oluşturacak sarı-kırmızılılar, geleceğe de yatırım yapmış olacak. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Galatasaray'da sürpriz bir genç yetenek gündeme geldi. İşte detaylar...
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