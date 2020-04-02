02 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray yıldız avında! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadrosundaki yaşlı ve düşünmediği isimleri elinden çıkartarak transfer geliri oluşturmayı planlayan Cimbom, önceliğini maliyeti düşük, bonservisi elinde olan ve yaşı genç oyunculara vermişti. Böylelikle kadro dinamizm oluşturacak sarı-kırmızılılar, geleceğe de yatırım yapmış olacak. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Galatasaray'da sürpriz bir genç yetenek gündeme geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 12:03
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Galatasaray yıldız avında! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Corona virüsü nedeniyle birçok ülkede spor faaliyetleri durmuş ve bu da kulüpleri mali anlamda olumsuz etkilemişti. Tribün gelirleri, yayın gelirleri, mağaza gelirleri gibi birçok kalemi kesilen takımlar, bu sezon transferde de ince eleyip sık dokumak zorunda kalacak.

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Galatasaray yıldız avında! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Sezon sonunda kiralık oyuncular Andone, Lemina, Seri, Onyekuru gibi isimlerin takımlarına geri dönecek olması nedeniyle özellikle orta alan ve hücum hattında alternatifini kaybedecek sarı-kırmızılılar, bu bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray yıldız avında! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Ayrıca takımdaki yaşlı oyuncuları satarak hem transfer geliri elde etmek isteyen Cimbom hem de elde ettiği gelirle genç oyuncu transfer ederek geleceğe yatırım yapmak istiyor.

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Galatasaray yıldız avında! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de, karantinada birçok oyuncuyu izlemeye devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Terim'in gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Galatasaray yıldız avında! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

ASLAN'IN YENİ HEDEFİ SLIMANE

Aslan aradığı orta saha oyuncusunu Danimarka'da buldu. Hem maliyeti uygun hem de genç oyuncu statüsünde olan Anis Ben Slimane, Fatih Terim'in radarına girdi.

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