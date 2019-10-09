09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun özel hayatı merak konusu oldu. Sarı kırmızılı forma ile bir kez fileleri havalandıran Kolombiyalı golcü oyuncunun eşi Lorelei Taron taraftarların merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 18:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 18:41
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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Radamel Falcao kadar özel hayatı da merak konusu. İşte Cim Bomlu taraftarın peşine düştüğü Falcao'nun eşi Lorelei Taron...

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Dindar bir Hristiyan olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Locos por Jesus ve Campeones para Cristo gibi kilise gençlik gruplarının da lideri. Yıldız isim, şu anki eşi Lorelei Taron ile de 2004 yılında bir kilisede tanıştı.

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı

İkili 2007 yılında dünya evine girdiğinde Taron henüz 19 yaşındaydı. 13 Aralık 2007'de dünyaca ünlü golcü futbolcu Radamel Falcao ile hayatını birleştirdi.

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı

2007 yılında Falcao ile hayatını birleştiren ve 3 çocuk annesi olan Lorelei Taron, ülkesinde çok sevilen ünlü bir şarkıcı

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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı

17 Haziran 1988'de Arjantin'de hayata gözlerini açan Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ülkesinin sevilen şarkıcılarından.Çiftin birlikteliği örnek olarak gösterilirken, üçüncü çocuğunun doğmasıyla birlikte müzik kariyerine bir süre ara veren Taron, 3 çocuk doğurmuş olmasına rağmen güzel fiziğini korumayı başarmış.

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