09 Ekim 2019, Çarşamba
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Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun özel hayatı merak konusu oldu. Sarı kırmızılı forma ile bir kez fileleri havalandıran Kolombiyalı golcü oyuncunun eşi Lorelei Taron taraftarların merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 09.10.2019 18:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 18:41
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