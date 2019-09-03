03 Eylül 2019, Salı

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Galatasaray'da Falcao sahaya indi! İşte ilk görüntüler

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılıların transferi için aylarca uğraştığı ve mutlu sona ulaştığı Radamel Falcao da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. İşte Falcao'nun antrenmandaki ilk görüntüleri...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 21:36
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Galatasaray'da Falcao sahaya indi! İşte ilk görüntüler

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Galatasaray'da Falcao sahaya indi! İşte ilk görüntüler

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ilk olarak salonda core aktivasyon hareketleri yapıldı.

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Galatasaray'da Falcao sahaya indi! İşte ilk görüntüler

Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

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Galatasaray'da Falcao sahaya indi! İşte ilk görüntüler

Antrenmanın ana bölümünde ise interval koşunun ardından topla aerob çalışmalar üzerinde duruldu.

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Galatasaray'da Falcao sahaya indi! İşte ilk görüntüler

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.

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