Galatasaray'da Falcao sahaya indi! İşte ilk görüntüler

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılıların transferi için aylarca uğraştığı ve mutlu sona ulaştığı Radamel Falcao da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. İşte Falcao'nun antrenmandaki ilk görüntüleri...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 21:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





