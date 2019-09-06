06 Eylül 2019, Cuma
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Galatasaray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli...
Galatasaray, transferi için aylarca uğraştığı Radamel Falcao'yu transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Falcao'ya bonuslarla beraber yıllık 7 milyon Euro ücret ödeyecek. Öte yandan Kolombiyalı yıldızın alacağı ücretin takım içerisinde huzursuzluk yarattığı iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 06.09.2019 11:59
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