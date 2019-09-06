06 Eylül 2019, Cuma

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Galatasaray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli...

Galatasaray, transferi için aylarca uğraştığı Radamel Falcao'yu transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Falcao'ya bonuslarla beraber yıllık 7 milyon Euro ücret ödeyecek. Öte yandan Kolombiyalı yıldızın alacağı ücretin takım içerisinde huzursuzluk yarattığı iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 11:59
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Galatasaray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli...

Galatasaray'da yeni transferler imzayı attı.

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Galatasaray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli...

Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde görkemli bir imza töreni düzenledi.

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Galatasaray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli...

Takıma yeni katılan isimlerden en dikkat çekeni kuşkusuz Kolombiyalı golcü Radamel Falcao oldu.

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Galatasaray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli...

Transfer döneminin ilk gününden son gününe kadar en çok konuşulan futbolcu olan Falcao'nun Galatasaray'dan kazanacağı yıllık 7 milyon Euro ise şimdiden sorun olmaya başladı.

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Galatasaray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli...

Sarı-kırmızılıların dünya yıldızına ödeyeceği bu rakam sarı-kırmızılı futbolcuları rahatsız etti.

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