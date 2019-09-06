06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti

2008-2011 yılları arasında Galatasaray Başkanlığı yapan Adnan Polat, sarı-kırmızılıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Polat, Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği dünya yıldızı futbolcu Falcao'nun maliyetinin 7.5 milyon Euro olmadığını söyleyerek Kolombiyalı yıldızın gerçek maliyetini açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 10:15
  • 1
  • 20
Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Galatasaray ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 20
Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti

İşte Adnan Polat'ın Milliyet'e yaptığı birbirinden çarpıcı o açıklamalar;

  • 3
  • 20
Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti

Galatasaray'da şu ana kadar yapılan transferleri nasıl buldunuz?
Transferler teknik heyetin talepleri doğrultusunda yapıldı. Alınan futbolcuların dünya futbolunda yeri ve isimleri olan kaliteli futbolcular olduğunu düşünüyorum.

  • 4
  • 20
Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti

Tabii dünyanın en iyi 11 futbolcusunu bir araya getirdiğin an dünyanın en iyi takımını oluşturamıyorsun.

  • 5
  • 20
Eski başkan açıkladı! İşte Falcao'nun gerçek maliyeti

Alınan isimler beklentileri karşılıyor bunların bir amacı var özellikle Galatasaray'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar var rakipleri de önemli.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör