24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Abdurrahim Albayrak'tan Radamel Falcao açıklaması
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, Mbdaye Diagne ve Radamel Falcao ile ilgili açıklama yaptı. İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları...
Giriş Tarihi: 24.07.2019 21:18 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 21:22
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