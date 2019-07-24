Abdurrahim Albayrak'tan Radamel Falcao açıklaması

"FALCAO İLE TEMASIMIZ VAR"



Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.

