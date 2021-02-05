Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Geçtiğimiz sezon 21 yıllık hasrete son veren ve rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, yine kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Dev derbi öncesi Cimbom, tüm hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 19:47 ABONE OL