05 Şubat 2021, Cuma

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Geçtiğimiz sezon 21 yıllık hasrete son veren ve rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, yine kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Dev derbi öncesi Cimbom, tüm hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 19:47
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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı!

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı!

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştı.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı!

Yeni transferlerden DeAndre Yedlin ise çalışmada yer aldı.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı!

Antrenmanın ardından Galatasaray'ın resmi sitesinden açıklama yayınlandı.

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