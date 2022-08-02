Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk neşteri vurdu! 7 futbolcu birden...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk neşteri vurdu! 7 futbolcu birden...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk neşteri vurdu! 7 futbolcu birden...

Geride bıraktığımız sezonda taraftarlarını hüsrana uğratan Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyip bu hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, 5 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Önümüzdeki yıl alternatifli bir kadro kurmak isteyen Cimbom, yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak ve maaş bütçesini düşürmek için düğmeye bastı. İşte Galatasaray'daki son durum ve ayrılması beklenen o futbolcular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 02.08.2022- 12:01 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022- 12:01
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk neşteri vurdu! 7 futbolcu birden...

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.

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