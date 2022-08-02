GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk neşteri vurdu! 7 futbolcu birden...

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. 7 hazırlık maçına çıkan Cimbom, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kadroyu yenileyerek 3 sezonluk şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Aslan, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmanın hesabını yapıyor. G.Saray resmi olarak Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö'yü resmen renklerine bağladı. Cimbom'un kasasından 6 futbolcu için 12.8 milyon Euro + 20 milyon TL bonservis bedeli çıktı. Marcao'yu 12+3 milyon Euro bedelle Sevilla'ya gönderen Galatasaray, Mostafa Mohamed'i de 250 bin Euro'ya Nantes'a kiraladı. 2022-2023 sezonunda Avrupa'da sahne alamayacak sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de açılışı ise 7 Ağustos Pazar günü Antalyaspor ile yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, kamp sonrası takımdan ayrılacak isimler konusunda da kararını verdi. İşte deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon kadroda düşünmediği o isimler: AYTAÇ KARA 2021 yazında bedelsiz olarak transfer edilen Aytaç Kara, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi. 1 yıl daha sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncuyla G.Saray devam etmek istemiyor. Oyuncuya Göztepe ve Eyüpspor'un talip olduğu biliniyor. EMRE TAŞDEMİR Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Taşdemir, Galatasaray'ın gelecek planları arasında yer almıyor. 26 yaşındaki sol bekin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. SACHA BOEY İlk geldiği dönemde performansıyla mest eden Sacha Boey, daha sonrasında ise büyük bir düşüşe geçti. Leo Dubois'i transfer eden ve bu bölgede Omar'ı da bulunduran Cimbom, kaynak oluşturmak ve yabancı sayısını azaltmak için 21 yaşındaki sağ bekle yollarını ayırabilir. İSMAİL ÇİPE Muslera'nın uzun süreli sakatlığında formayı giyen İsmail Çipe, Cimbom'a istenen katkıyı veremedi. 27 yaşındaki kalecinin 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. ÖMER BAYRAM Sol bek bölgesinde Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş'ı bulunduran Galatasaray, Ömer Bayram'la yollarını ayırabilir. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, aspor.com.tr'ye yaptığı özel açıklamayla 31 yaşındaki oyuncuya talip olduklarını dile getirmişti. OLIMPIU MORUTAN Geçtiğimiz yıl büyük umutlarla transfer edilen Olimpiuu Morutan, sarı-kırmızılılarda yeterince forma şansı bulamadı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, aspor.com.tr'ye yaptığı açıklamayla Rumen oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediklerini ifade etmişti. JESSE SEKIDIKA Galatasaray'a geldiği günden bu yana Konyaspor, OH Leuven, Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Jesse Sekidika, yabancı kontenjanında yer açılması için giden isimler arasında yer alabilir.