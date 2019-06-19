Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte 2020 model Aslan

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da yönetim transfer için kolları sıvadı. Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Cimbom'da öncelikli hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda bombalar peş peşe patlayacak. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2020 planı...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 11:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





