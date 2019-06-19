19 Haziran 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte 2020 model Aslan
Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da yönetim transfer için kolları sıvadı. Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Cimbom'da öncelikli hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda bombalar peş peşe patlayacak. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2020 planı...
Giriş Tarihi: 19.06.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 11:51
- 1
- 34
- 2
- 34
- 3
- 34
- 4
- 34
- 5
- 34
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"