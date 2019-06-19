19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte 2020 model Aslan

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da yönetim transfer için kolları sıvadı. Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Cimbom'da öncelikli hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda bombalar peş peşe patlayacak. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2020 planı...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 11:51
  • 1
  • 34
Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte 2020 model Aslan

Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'i kazanarak başarılı bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

  • 2
  • 34
Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte 2020 model Aslan

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan Aslan'ın önceliği bu sezon Avrupa arenasında başarılı bir sezon geçirmek.

  • 3
  • 34
Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte 2020 model Aslan

Transferi bu amaç doğrultusunda sürdüren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin talimatları çerçevesinde ilerliyor.

  • 4
  • 34
Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte 2020 model Aslan

İç ve dış transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 2020 planını hazırladı.

  • 5
  • 34
Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte 2020 model Aslan

4 TRANSFER TAMAM

Sarı-kırmızılılar, anlaşmaya vardığı Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör