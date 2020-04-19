Galatasaray Onyekuru’nun yedeğini hazırladı

25 MAÇTA 10 GOLÜ 10 ASİSTİ VAR



Mustapha Bundu bu sezon Danimarka ekibinde 25 maça çıktı. 23 yaşındaki yetenek bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 10 da asist yaptı. Bundu hem hızlı hem de bitirici.