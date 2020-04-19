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Galatasaray Onyekuru’nun yedeğini hazırladı

Önümüzdeki sezon Onyekuru'yu satmayı planlayan Monaco kiralamaya yanaşmazsa Cimbom Bundu'ya yönelecek…

Giriş Tarihi: 19.04.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 06:34
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Galatasaray Onyekuru’nun yedeğini hazırladı

Galatasaray önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladı. Cimbom, Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun alternatifini Danimarka'da buldu.

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Galatasaray Onyekuru’nun yedeğini hazırladı

Aslan, Aarhus'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mustapha Bundu'yu listesine ekledi. Nijeryalı yıldız Onyekuru kiralanamazsa rota Bundu olacak.

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Galatasaray Onyekuru’nun yedeğini hazırladı

RAHATLAMAK İSTİYORLAR

Monaco önümüzdeki sezon Onyekuru'yu kiralamayacağını açıkladı. Fransızlar onu satarak ekonomik olarak rahatlamak istiyor.

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Galatasaray Onyekuru’nun yedeğini hazırladı

ÖNCELİK ONYEKURU'DA

Galatasaray sezon sonunda bir kez daha Monaco ile görüşecek ve Onyekuru'nun kiralanmasını isteyecek. Eğer inadı kıramazlarsa oklar Mustapha Bundu'yu gösterecek

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Galatasaray Onyekuru’nun yedeğini hazırladı

25 MAÇTA 10 GOLÜ 10 ASİSTİ VAR

Mustapha Bundu bu sezon Danimarka ekibinde 25 maça çıktı. 23 yaşındaki yetenek bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 10 da asist yaptı. Bundu hem hızlı hem de bitirici.

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