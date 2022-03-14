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GALATASARAY TRANSFER HABERİ – Aslan’ın yıldızı sezon sonunda Ada yolcusu!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ – Aslan’ın yıldızı sezon sonunda Ada yolcusu!

Galatasaray transfer haberi | Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılarda transfer gelişmesi... Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı formayı giyen oyuncunun Ada ekibine transfer olacağı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 14.03.2022- 09:16 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022- 09:28
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ – Aslan’ın yıldızı sezon sonunda Ada yolcusu!

Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ancak Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da transfer adına gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı.

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