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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe

Seçimden dolayı transferde rakiplerine nazaran geciken Galatasaray'da ilk gündem yeni teknik direktörün kim olacağı... Sarı-kırmızılılar mevcut hoca Domenec Torrent'i İstanbul'a çağırıp fesih için görüşmelere başlarken, resmi ayrılık sonrası İspanyol çalıştırıcının yerine Okan Buruk'un geçmesi bekleniyor. Transferde ince eleyip sık dokumak isteyen Cimbom'da yeni sportif direktör Cenk Ergün, önceliklerinin orta saha bölgesi olacağını açıklamıştı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve bu mevki için düşünülen futbolcular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 21.06.2022- 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022- 11:38
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe

Galatasaray'da seçim gündemi sona erdi ve sarı-kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek oldu.

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