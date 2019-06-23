23 Haziran 2019, Pazar

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Galatasaray'da Diagne'nin yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor! Fatih Terim onay verdi

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan ekiplerine yüklü bir bonservis bedeliyle satarak transfer için gelir elde etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün yerine bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcuyu getirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 10:10
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Galatasaray'da Diagne'nin yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor! Fatih Terim onay verdi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray'da Diagne'nin yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor! Fatih Terim onay verdi

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda forvet hattına takviye yapılacak.

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Galatasaray'da Diagne'nin yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor! Fatih Terim onay verdi

Hem ligde hem Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim derin bir kadro kurulmasını istedi.

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Galatasaray'da Diagne'nin yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor! Fatih Terim onay verdi

Bu bağlamda çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği üzerine sürpriz bir ismi gündeme aldı.

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Galatasaray'da Diagne'nin yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor! Fatih Terim onay verdi

Diagne'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Terim transferin kısa sürede sonuçlanmasını istiyor.

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