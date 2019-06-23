23 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'da Diagne'nin yerine Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor! Fatih Terim onay verdi
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan ekiplerine yüklü bir bonservis bedeliyle satarak transfer için gelir elde etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün yerine bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcuyu getirmeyi planlıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.06.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 10:10
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