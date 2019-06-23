23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Şampiyon Galatasaray, 24 yaşındaki Mısırlı sol kanadı 7 milyon Euro'ya renklerine bağlıyor. Sarı kırmızılı ekip, devre arasında kadrosuna katamadığı Trezeguet için Kasımpaşa yönetimi ile anlaşma noktasına geldi.

Giriş Tarihi: 23.06.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 07:59
  • 1
  • 11
Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Devre arasında Kasımpaşa'dan golcü Diagne'yi alan Galatasaray, Trezeguet için de pazarlıklar yapmıştı.

  • 2
  • 11
Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Ancak Finansal Fair Play'in getirdiği sınırlamalar sebebiyle bu transfer gerçekleşmemişti.

  • 3
  • 11
Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Şampiyon Cimbom, Mısırlı oyuncu için yeniden Paşa'nın kapısını çaldı.

  • 4
  • 11
Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Önce 12 milyon euro gibi yüksek bir rakam talep eden lacivert-beyazlı yönetim, uzun pazarlıklar sonucu elle tutulur bir indirime gitti ve tarafların 7 milyon Euro'ya anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.


  • 5
  • 11
Galatasaray'a Trezeguet müjdesi

Sarı-kırmızılı yönetimin, 7 milyon euro'nun yanı sıra bonuslar ve bir sonraki satıştan pay verme teklifi ile Kasımpaşa'yı ikna ettiği ortaya çıktı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör