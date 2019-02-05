05 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Diagne şov!

Galatasaray antrenmanında Diagne rüzgarı esiyor. Sarı-Kırmızılılar yeni golcüsünü, Trabzonspor maçına hazırlıyor.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 16:34
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Galatasarayda Diagne şov!

Galatasaray'da yüzler gülüyor...

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Galatasarayda Diagne şov!

Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun Asya Kupası'ndan dönmesi ve Emre Akbaba'nın takımla birlikte idmanlara başlaması camiayı sevindirdi.

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Galatasarayda Diagne şov!

Geçtiğimiz gün yapılan idmanda ise Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne adeta şov yaptı.

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Galatasarayda Diagne şov!

Trabzonspor maçında sahada olması beklenen Senegalli yıldızı idmanda savunma oyuncuları tutmakta oldukça zorlandı.

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Galatasarayda Diagne şov!

Kasımpaşa'da almış olduğu 4 maç ceza sona eren Senegalli yıldız Mbaye Diagne'nin Trabzonspor ile hafta sonu oynanacak mücadelede Türk Telekom Stadyumu'nda ilk kez Galatasaray formasını giymesi bekleniyor.

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