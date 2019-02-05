05 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kış transfer döneminde kadrosuna 6 futbolcu katan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. İşte bildirilen kadroda yer alan isimler...

Giriş Tarihi: 05.02.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 14:32
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İşte Galatasarayın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Muslera

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İşte Galatasarayın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İsmail Çipe

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İşte Galatasarayın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Martin Linnes

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İşte Galatasarayın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Mariano

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İşte Galatasarayın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Ömer Bayram

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