Galatasarayda Diagne rüzgarı dinmiyor!

29 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'da Diagne rüzgarı dinmiyor!
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönen Galatasaray, devre arası transfer döneminin kapanmasına saatler kala forvet takviyesi için dört koldan saldırıyor. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Mbaye Diagne için pazarlık masasına oturduğu haberleri ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarların odak noktasındaki Mbaye Diagne, bugün Bafetimbi Gomis ile görüldü.
Giriş Tarihi: 29.01.2019 21:57
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