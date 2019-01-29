29 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray - Boluspor maçından kareler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 21:57
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Galatasaray - Boluspor maçından kareler
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Galatasaray - Boluspor maçından kareler
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Galatasaray - Boluspor maçından kareler
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Galatasaray - Boluspor maçından kareler
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Galatasaray - Boluspor maçından kareler
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