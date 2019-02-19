19 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

3 gol atarak Kasımpaşa maçına damga vuran Cezayirli, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Cimbom'a son 3 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca 10.91 km ile Selçuk'tan sonra sahanın en çok koşan ismiydi.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 07:48
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Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

Galatasaray'da şimdi de Sofiane Feghouli fırtınası esiyor.

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Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

İlk yarıda performansı eleştiri alan ve devre arasında beklenen teklifler gelmeyince takımda kalan Cezayirli futbolcu, Kasımpaşa karşısında da çıkışını sürdürdü.

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Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

Galatasaray'ın geriye düştüğü maçın 28. dakikasında attığı golle Galatasaray'ın 2-1 öne geçmesine sağlayan Feghouli, 52'de klas bir aşırtma golü attı.

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Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

68. dakikada ise sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı.

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Galatasaray Feghouli ile gaza bastı!

5 YIL SONRA İLK KEZ

Süper Lig'de son 3 karşılaşmada da skora etki eden 29 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.

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