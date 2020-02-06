06 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Kış transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitini aştığı için yalnızca Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'i kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden start aldı. Yapacağı takviyelerin hepsini sezon öncesi yaz kampına yetiştirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen ve teknik direktör Fatih Terim'in de ısrarla istediği yıldız ismi takıma kazandırmak için düğmeye bastı.

Giriş Tarihi: 06.02.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 13:45
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Fenerbahçe dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Takıma katılacak isimler üzerinde yoğun bir çalışma sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar işini şansa bırakmak istemiyor.

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Fenerbahçe dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Fatih Terim'in gözdesiydi...

TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle ara transfer döneminde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için hareket planını erken belirledi.

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Fenerbahçe dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Takıma bonservis bedeli getirecek oyuncularla yolları kesin olarak ayırmayı düşünen sarı-lacivertli kurmaylar, uzun süredir devam eden sol bek hasretini yaz transfer sezonunda dindirmek için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Ara transfer döneminde Ricardo Rodriguez'le her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, takımdan herhangi bir oyuncu gönderemeyince harcama limitinde yer açamadı ve İsviçreli yıldız, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin yolunu tuttu.

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Fenerbahçe dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, Devler Ligi'inde mücadele edecek olan kadronun temellerini atmaya şimdiden başladı.

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