Fenerbahçe dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Fatih Terim'in gözdesiydi...

Kış transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitini aştığı için yalnızca Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'i kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden start aldı. Yapacağı takviyelerin hepsini sezon öncesi yaz kampına yetiştirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen ve teknik direktör Fatih Terim'in de ısrarla istediği yıldız ismi takıma kazandırmak için düğmeye bastı.