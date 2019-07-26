26 Temmuz 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a transferde şok! 3 kötü haber...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-Kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in listesi doğrultusunda ilerlerken, tecrübeli teknik adamın olmazsa olmaz dediği üç transferden gelen kötü haberle sarsıldı...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 11:12
- 1
- 30
- 2
- 30
- 3
- 30
- 4
- 30
- 5
- 30
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"