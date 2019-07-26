26 Temmuz 2019, Cuma

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Galatasaray'a transferde şok! 3 kötü haber...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-Kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in listesi doğrultusunda ilerlerken, tecrübeli teknik adamın olmazsa olmaz dediği üç transferden gelen kötü haberle sarsıldı...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 11:12
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Galatasaray'a transferde şok! 3 kötü haber...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ever Banega ile ilgili Sevilla son kararını verdi.

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Galatasaray'a transferde şok! 3 kötü haber...

İspanya basınında yer alan haberde; Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin sportif direktör Monchi'ye verdiği raporda Ever Banega'nın kesinlikle kalmasını istediği ifadeleri yer aldı.

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Galatasaray'a transferde şok! 3 kötü haber...

Üç kulvarda birden büyük hedefler belirleyen Sevilla, transfer edilen orta saha oyuncularına rağmen Ever Banega'dan vazgeçmeme kararı aldı.

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Galatasaray'a transferde şok! 3 kötü haber...

SÖZLEŞME YENİLEMESE BİLE...

Ever Banega'yı as takım içerisinde düşünen Lopetegui, bu kararını oyuncuya ve menajerine de aktardı.

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Galatasaray'a transferde şok! 3 kötü haber...

Monchi ise menajeri Marcelo Simonian'a Banega'yı tutacaklarını ve yeni bir sözleşme imzalamak istediklerini de iletti. Yeni sözleşmeye imza atmasa ve gelecek yaz boşta kalsa bile Banega'yı bırakmayacaklarını aktardı.

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