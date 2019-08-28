Fransız basını Falcao'nun transferini açıkladı! Galatasaray...

Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer gündeminin bir nuamralı ismi Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin transferi için uzun uğraşlar verdiği ve geleceği yılan hikayesine dönen Kolombiyalı yıldızla ilgili Fransız basınının önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'den flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 23:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





