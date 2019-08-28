28 Ağustos 2019, Çarşamba

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Fransız basını Falcao'nun transferini açıkladı! Galatasaray...

Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer gündeminin bir nuamralı ismi Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin transferi için uzun uğraşlar verdiği ve geleceği yılan hikayesine dönen Kolombiyalı yıldızla ilgili Fransız basınının önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'den flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 23:45
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Fransız basını Falcao'nun transferini açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.

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Fransız basını Falcao'nun transferini açıkladı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar uzun süredir Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyordu.

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Fransız basını Falcao'nun transferini açıkladı! Galatasaray...

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Monaco, Galatasaray'ın Falcao ile her konuda anlaşmasına rağmen sarı-kırmızılılara transferde zorluk çıkarmıştı.

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Fransız basını Falcao'nun transferini açıkladı! Galatasaray...

Öyle ki Galatasaray, Falcao için yaptığı her girişimde Monaco ikinci başkanı Oleg Petrov engeline takılıyordu.

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Fransız basını Falcao'nun transferini açıkladı! Galatasaray...

Petrov, yaptığı açıklamalarında bu sezon çift forvetle oynamak istediklerini belirtmiş ve Falcao'yu takımda tutmak istediklerini açıklamıştı.

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