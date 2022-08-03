GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray büyük oynuyor! Hedef Dries Mertens

Galatasaray'ın hücum hattı Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Haris Seferovic gibi üst düzey oyunculardan oluşuyor. Sarı kırmızılı ekip bu bölgeye bir takviye yapmak istiyor. Takvim'in haberine göre Aslan dünyaca ünlü bir yıldızı gözüne kestirdi: Dries Mertens. İtalyan ekibi Napoli ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona eren Mertens, serbest statüde ve bonservisi elinde. Forvet, forvet arkası, sağ açık ve sol açık olarak görev yapabilen 35 yaşındaki Belçikalı Teknik direktör Okan Buruk'un da hücum hattının farklı bölgelerinde oynaması sebebiyle oyuncuya onay vermesi ile birlikte Galatasaraylı idareciler bu transfer için hemen kolları sıvadı. Sarı kırmızılı ekip dün oyuncu için ilk girişiminde bulundu. Mertens'e 2+1 yıllık sözleşme öneren sarı-kırmızılılar, görüşmelerine devam ediyor. Yıldız oyuncu 2013 yılında Napoli'ye geldi. Oyuncuya Türkiye'den de teklifler olduğu öğrenilirken İtalya Ligi'nin yanı sıra ABD kulüpleri de oyuncunun peşinde... Yıllık 4 milyon euroluk teklifte bulunan Aslan, transferde bir adım öne geçti. Oyuncu 1.69 boyundaki ve 35 yaşında. Mertens kariyerinde 682 maçta 246 gol ve 181 asiste imzasını koydu. Mertens, Belçika Milli Takımı formasını ise 105 kez giydi. Bu maçlarda 21 gol ve 30 asistlik performans sağladı.