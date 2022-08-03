GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray büyük oynuyor! Hedef Dries Mertens

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray flaş bir transfere imza atmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip gündemine Dries Mertens'i aldı. Belçikalı yıldız kanat forvet Napoli ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde bulunuyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)