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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray büyük oynuyor! Hedef Dries Mertens

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray büyük oynuyor! Hedef Dries Mertens

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray flaş bir transfere imza atmak istiyor. Sarı kırmızılı ekip gündemine Dries Mertens'i aldı. Belçikalı yıldız kanat forvet Napoli ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde bulunuyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yayın Tarihi: 03.08.2022- 06:27
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray büyük oynuyor! Hedef Dries Mertens

Galatasaray'ın hücum hattı Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Haris Seferovic gibi üst düzey oyunculardan oluşuyor.

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