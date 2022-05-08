GALATASARAY HABERLERİ - Premier Lig ekibi harekete geçti! Aslan transfer için kaynağı o isimden yaratacak

Galatasaray'da 2021/22 sezonu büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalan sarı kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'na ise erken veda etti. Avrupa macerasında Barcelona engelini aşamayan Aslan, hedefsiz kaldı. Bu sebeple Galatasaray'da yeni sezonun planlamaları ise erken başladı. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Cimbom, transfer döneminin ise en hareketli takımlarından birisi olacak. Öte yandan 11 Haziran'daki seçime kadar görevine devam edecek Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, yönetim bütçesi onaylanmadığı için bonservis harcama yetkisi yok. Ancak Elmas'ın oyuncu satışı yapabilmesi için bir engel bulunmuyor. Sarı kırmızılılar her ne kadar başarısız sonuçlar alsa da takımda Avrupa'dan birçok talibi olan futbolcular bulunuyor. Özellikle bonservisiyle birlikte hamleler yapmak isteyen Cimbom'un elini ise o satış rahatlatacak. TRANSFERİN GÖZDESİ NELSSON! Savunmada Marcao ile iyi bir ikili olan genç savunmacı, özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı. Nelsson için çarpıcı bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Bir süredir ismi Sevilla ile anılan Danimarkalı stopere bu kez de İngiltere'den bir talip daha çıktığı belirtiliyor. Premier Lig'de yükselmeyi garantileyen Bournemouth'un Victor Nelsson'u transfer listesine aldığı iddia ediliyor. Bournemouth'un yanı sıra Aston Villa Menajeri Steven Gerrard da Galatasaray'ın Danimarkalı stoperin Victor Nelsson'u takımına katmayı istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. 7 milyon euro bonservis ücreti ödenerek Kopenhag'tan transfer edilen Nelsson'un serbest kalma maddesi ise 25 milyon Euro. Transfermarkt verilerine göre ise genç oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro.