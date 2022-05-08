Anasayfa Galeri GALATASARAY HABERLERİ - Premier Lig ekibi harekete geçti! Aslan transfer için kaynağı o isimden yaratacak
GALATASARAY HABERLERİ - Premier Lig ekibi harekete geçti! Aslan transfer için kaynağı o isimden yaratacak

GALATASARAY HABERLERİ - Premier Lig ekibi harekete geçti! Aslan transfer için kaynağı o isimden yaratacak

Galatasaray'da yeni sezonun planlamaları başladı. Bu sezon beklentilerin altında kalınması sebebiyle yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen sarı kırmızılı ekibin, gündemine önemli isimler geliyor. Birçok mevkiye takviye yapmak isteyen Aslan, ödenecek olan bonservis bedelleri için ise kaynağı o isimden sağlayacak. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 08.05.2022- 10:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 10:07
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