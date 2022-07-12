GALATASARAY HABERLERİ: Transferde bombalar patlıyor! İşte hedefteki yıldızlar

Geride bıraktığımız yılda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, Süper Lig'i 13. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılıların başına teknik direktör Okan Buruk getirilirken, deneyimli çalıştırıcı transferlerin sinyalini verdi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Cimbom, transfer çalışmalarına da hız verdi. Kadroyu yenileyerek 3 sezonluk şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Aslan, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmanın hesabını yapıyor. Sturm Graz'la hazırlık maçında karşılaşan G.Saray, 1-0 öne geçmesine karşın rakibine 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin sonunda 48 yaşındaki çalıştırıcı transfer konusuna değinerek basın mensuplarının soru işaretlerini giderdi. Okan Buruk, 'Kadromuzu güçlendirdiğimiz oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Transfer devam edecek. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi tamamlarız.' ifadelerini kullandı. Galatasaray'da transferler için futbol direktörü Cenk Ergün ve Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur'un yoğun mesai harcadığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki o futbolcular ve transferlerindeki son durum... Orta sahayı baştan aşağı yenileme kararı alan Cimbom, geçtiğimiz sezon bu bölgede kaptırılan toplar yüzünden birçok maçta skor üstünlüğünü koruyamamış veya geri duruma düşmüştü. Orta sahasını Sergio Oliveira'yla güçlendiren Galatasaray, bu bölgeye en az 1 takviye daha yapmak istiyor. IDRISSA GUEYE Sarı-kırmızılıların bu bölge için bir numara adayı ise Paris Saint-Germain'in (PSG) gelecek planlarında yer almayan Idrissa Gueye... Paris ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kalan Fransız yıldızın, bonservisini eline alması halinde G.Saray'la anlaşmanın imkansız olmadığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan 32 yaşındaki Senegalli orta saha, 4 gol-1 asistlik performans gösterdi. Deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro... TANGUY NDOMBELE 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Güney Kore'ye giden Tottenham, Tanguy Ndombele'yi kampa götürmeme kararı aldı. İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta sahanın bir başka kulübe kiralanması veya satılması planlanırken, Cimbom'un transfer listesinde yer aldı. Geçtiğimiz sezon Tottenham ve Lyon formaları giyen Ndombele, 31 maça çıkarken 3 gol-3 asistlik performans gösterdi. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro... WILLIAM CARVALHO Galatasaray'ınbu mevki için düşündüğü diğer bir isim ise Real Betis'te forma giyen William Carvalho... G.Saray'ın Sergio Oliveira'nın yanına vatandaşını transfer edip orta sahayı bu isimlere emanet etmek istediği bildirildi. Bu transfer için en büyük engel ise İspanyol kulübü... Betis'in William Carvalho transferinden minimum beklentisi ise 8 milyon Euro... Galatasaray'ın yeni transferi Oliveira'nın gönderisine yorum atan William Carvalho'nun kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı. 30 yaşındaki ön liberonun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro... EVANDER Joao Pedro'yla anlaşan fakat transferi menajerinin ve kulübünün istekleri nedeniyle gerçekleştiremeyen G.Saray'da rota Evander'e döndü. Sarı-kırmızılı takımın 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Evander için harekete geçeceği aktarıldı. 2019 yazında 2.5 milyon Euro bonservisle Vasco da Gama'dan Midtjylland'a transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Sambacı, 17 gol attı ve 11 asist yaptı. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...