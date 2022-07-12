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GALATASARAY HABERLERİ: Transferde bombalar patlıyor! İşte hedefteki yıldızlar

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde bombalar patlıyor! İşte hedefteki yıldızlar

Geride bıraktığımız sezonu iyi bir yerde tamamlayamayan Galatasaray, önümüzdeki yıl bambaşka bir kadroyla sahaya çıkmak istiyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerlerken, orta sahaya Sergio Oliveira takviyesi yaptı. Takımın yıldız isimlerinden Marcao'yu gönderen ve gelecek futbolculara kaynak oluşturan Cimbom, transferde ise gaza bastı. İşte Galatasaray'daki son durum ve hedefteki yıldızlar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 12.07.2022- 12:12 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022- 12:12
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GALATASARAY HABERLERİ: Transferde bombalar patlıyor! İşte hedefteki yıldızlar

Geride bıraktığımız yılda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, Süper Lig'i 13. sırada tamamladı.

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