06 Ekim 2019, Pazar
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Galatasaray'da dev operasyon! 5 yıldız kulübeye dönüyor
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Galatasaray'da sular durulmuyor. Selçuk İnan'ı ilk 11'de görev vermesi ve ikinci yarının başında yapılan Feghouli değişikliğiyle eleştirilerin odak noktası olan teknik direktör Fatih Terim, milli aranın ardından oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında 5 yıldızı birden kulübeye çekmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.10.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 14:34
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