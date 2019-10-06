06 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da dev operasyon! 5 yıldız kulübeye dönüyor

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Galatasaray'da sular durulmuyor. Selçuk İnan'ı ilk 11'de görev vermesi ve ikinci yarının başında yapılan Feghouli değişikliğiyle eleştirilerin odak noktası olan teknik direktör Fatih Terim, milli aranın ardından oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında 5 yıldızı birden kulübeye çekmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.10.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 14:34
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Galatasaray'da dev operasyon! 5 yıldız kulübeye dönüyor

Terim maç sonu, "Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder. Böyle lakayt, vurdumduymaz olmaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş."

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Galatasaray'da dev operasyon! 5 yıldız kulübeye dönüyor

"Galatasaray orada savaşan bir takımı yakında görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da cisim olmuyorsa bir şey ifade etmez. Savaşarak kaybedilmeliydi, bugün beni üzen bu."

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Galatasaray'da dev operasyon! 5 yıldız kulübeye dönüyor

"Konsantrasyon sıfır, mücadele yok, (futbolcular) bitse de gitsek gibi bir atmosfer içinde."

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Galatasaray'da dev operasyon! 5 yıldız kulübeye dönüyor

"Belki de yüreğini ortaya koyacak oyuncuları oynatmalıydım" diyerek kaybedilen 2 puanının hesabını kendisine de keserken milli aradan sonra yapılacak dev değişimin sinyallerini verdi.

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Galatasaray'da dev operasyon! 5 yıldız kulübeye dönüyor

"Beraberlikten veya kötü oyundan sonra olsun istemiyorum, kendi aramızda konuşacağım ve Ocak'ta neler olacak, Ocak'a kadar olabilecekleri Galatasaraylılara da izah edeceğim."

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