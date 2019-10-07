Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Sarı kırmızılı ekibin Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadelede ortaya konulan futboldan memnun olmayan Fatih Terim, "Galatasaray böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez!" dedi; ara transferi işaret etti. Gözler bekleneni veremeyen futbolculara çevrildi. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro konusunda alacağı karar ve o kararla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 07:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





