07 Ekim 2019, Pazartesi

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Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Sarı kırmızılı ekibin Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadelede ortaya konulan futboldan memnun olmayan Fatih Terim, "Galatasaray böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez!" dedi; ara transferi işaret etti. Gözler bekleneni veremeyen futbolculara çevrildi. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro konusunda alacağı karar ve o kararla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 07:55
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Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray kötü sonuçlarına devam ediyor.

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Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği karşısında alınan beraberlik ve arka arkaya gelen puan kayıpları teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı.

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Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Gençlerbirliği maçı sonrasında oldukça gergin görünen deneyimli hoca, "Galatasaray böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez" diyerek gözdağı verdi.

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Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

Terim'in devre arasında ciddi ciddi kadroda değişikliğine gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

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Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?

YA LEMINA YA SERI....

Fatih Terim'in bekleneni veremeyen kiralık oyuncular Mario Lemina ya da Michael Seri'den birisini devre arasında göndermeyi düşündüğü öğrenildi.

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