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Fatih Terim kapıyı gösterdi! Kim gidecek?
Sarı kırmızılı ekibin Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadelede ortaya konulan futboldan memnun olmayan Fatih Terim, "Galatasaray böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez!" dedi; ara transferi işaret etti. Gözler bekleneni veremeyen futbolculara çevrildi. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro konusunda alacağı karar ve o kararla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 07.10.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 07:55
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