30 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol'u eleyerek yarı finale yükselen ve yarı finalde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Doğa Sigorta'da oyuncular, dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 10:39
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Galatasaray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar

Galatasaray'da maaş krizi yaşanıyor...

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Galatasaray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar

Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan oyuncular, yönetime tepki olarak idmana çıkmama kararı aldı.

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Galatasaray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar

Edinilen bilgiye göre; maaşların en azından bir bölümünün yatmaması halinde, sarı kırmızılı basketbolcular bugün yapılacak antrenmanda da yer almayacak.

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Galatasaray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar

Sarı-Kırmızılılar bu durumda yarın Anadolu Efes ile oynanacak yarı final serisi ilk maçına antrenmansız çıkmış olacak.

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Galatasaray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar

10 DOSYADAN TRANSFER YASA��I BULUNUYOR

Öte yandan Galatasaray Doğa Sigorta'nın transfer yasağı da hala kaldırılmış değil.

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