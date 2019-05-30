Galatasaray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol'u eleyerek yarı finale yükselen ve yarı finalde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Doğa Sigorta'da oyuncular, dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.