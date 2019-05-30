30 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatasaray'da dev kriz! İdmana çıkmadılar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol'u eleyerek yarı finale yükselen ve yarı finalde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Doğa Sigorta'da oyuncular, dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.
Giriş Tarihi: 30.05.2019 10:39
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