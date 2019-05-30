30 Mayıs 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'a Ozan Kabak müjdesi! Açıklama geldi
Ara transfer döneminde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezonu 16. sırada tamamlayan Stuttgart'ın play-out mücadelesinde Union Berlin'le 2-2 ve 0-0 berabere kalarak küme düşmesinin ardından Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın geleceği merak konusu oldu. Alman ekibinden genç futbolcuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.05.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 13:32
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı