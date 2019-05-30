Galatasaray'a Ozan Kabak müjdesi! Açıklama geldi

Ara transfer döneminde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezonu 16. sırada tamamlayan Stuttgart'ın play-out mücadelesinde Union Berlin'le 2-2 ve 0-0 berabere kalarak küme düşmesinin ardından Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın geleceği merak konusu oldu. Alman ekibinden genç futbolcuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





