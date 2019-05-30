30 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Ozan Kabak müjdesi! Açıklama geldi

Ara transfer döneminde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezonu 16. sırada tamamlayan Stuttgart'ın play-out mücadelesinde Union Berlin'le 2-2 ve 0-0 berabere kalarak küme düşmesinin ardından Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın geleceği merak konusu oldu. Alman ekibinden genç futbolcuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 13:32
  • 1
  • 11
Galatasaray'a Ozan Kabak müjdesi! Açıklama geldi

Almanya Bundesliga'da küme düşen Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak'ın geleceği merak konusu olmaya başladı.

  • 2
  • 11
Galatasaray'a Ozan Kabak müjdesi! Açıklama geldi

Sözleşmesinde 15 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Ozan'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı tartışılıyor.

  • 3
  • 11
Galatasaray'a Ozan Kabak müjdesi! Açıklama geldi

Son günlerde gündemden düşmeyen Stuttgart'tan milli futbolcu Ozan Kabak için resmi transfer açıklaması yapıldı.

  • 4
  • 11
Galatasaray'a Ozan Kabak müjdesi! Açıklama geldi

Galatasaray'dan devre arasında 11 milyon euroya ayrılan Ozan Kabak'ın Stuttgart macerasının kısa sürebileceği açıklandı.

  • 5
  • 11
Galatasaray'a Ozan Kabak müjdesi! Açıklama geldi

15 MİLYON EUROYA SERBEST

Stuttgart'ın sportif direktörü Thomas Hitzlsperger, Ozan Kabak'ın sözleşmesinde küme düşme halinde 15 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğunu doğruladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör