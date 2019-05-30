30 Mayıs 2019, Perşembe

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Galatasaray'a para yağacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek miktar

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden Galatasaray'a para yağacak. Bu sezon olduğu gibi yeni sezonda da ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılıların ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 09:41
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Galatasaray'a para yağacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek miktar

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

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Galatasaray'a para yağacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek miktar

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda kadro planlaması bu doğrultuda şekillenecek.

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Galatasaray'a para yağacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek miktar

Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan Cimbom'un adı Franck Ribery, Arjen Robben, Douglas, Deniz Türüç, Fatih Öztürk, Gökhan Akkan, Bruma, Manuel Fernandes ve Benjamin Tetteh ile anılıyor.

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Galatasaray'a para yağacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek miktar

Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bu kulvardan ne kadar para kazanacağı ortaya çıktı.

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Galatasaray'a para yağacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek miktar

Sarı-kırmızılılar, katılım parası olarak 15.2 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

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