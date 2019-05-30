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Galatasaray'a para yağacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek miktar
Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden Galatasaray'a para yağacak. Bu sezon olduğu gibi yeni sezonda da ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılıların ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.05.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 09:41
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