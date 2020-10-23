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Galatasaray'da 3 ayrılık 1 transfer! Ocak ayında...

Süper Lig'de yaşanan üst üste puan kayıpları sonrası çıkışa geçmenin yollarını ayıran Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilecek 3 isim belirlenirken, 1 yıldız futbolcu da kadroya katılacak. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 10:19
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Galatasaray'da 3 ayrılık 1 transfer! Ocak ayında...

Kötü bir transfer dönemi geçiren ve ligde ilk 5 haftada sadece 2 kez kazanabilen Galatasaray, gözünü yine ocak ayına dikti...

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Galatasaray'da 3 ayrılık 1 transfer! Ocak ayında...

Son iki sezonun devre aralarında önemli hamleler yapan sarı-kırmızılılar, bir kez daha ara transfer döneminde kadroya flaş dokunuşlar yapmayı hedefliyor.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 1 transfer! Ocak ayında...

Yönetimin ilk hedefi, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yaz transfer döneminde gönderilemeyen isimlerle yollarını ayırmak.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 1 transfer! Ocak ayında...

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Belhanda, Feghouli ve Ryan Babel ile yollarını ayıracak.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 1 transfer! Ocak ayında...

Ardından kadronun eksik bölgelerine takviye için kollar sıvanacak. Fatih Terim'in sol kanada ve orta alanın ortasına alınmasını istediği isimler için toplantı yapılacak.

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