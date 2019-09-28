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Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Devre arası transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyetin kararı doğrultusunda 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 28.09.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 09:50
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