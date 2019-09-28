Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi

Saat 20.00'de başlayan olan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.Mücadelede dördüncü hakem olarak Zorbay Küçük görev alırken. Türk Telekom Stadı'daki dev derbinin VAR hakemi Koray Gencerler oldu.; AVAR'da Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev aldı.