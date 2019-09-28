28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Falcao'dan derbi öncesi flaş Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için aylarca uğraştığı Radamel Falcao, dikkatini tamamen bu akşam oynanacak derbiye vermiş durumda. Kolombiyalı yıldız, yöneticilerle yaptığı toplantıda Fenerbahçe derbisiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:18
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Falcao'dan derbi öncesi flaş Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray'da Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisine özel olarak motive oldu.

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Falcao'dan derbi öncesi flaş Fenerbahçe sözleri!

Yıldız futbolcunun bugünkü maçta etkili bir performans sergilemek istediği ve çok istekli olduğu öğrenildi.

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Falcao'dan derbi öncesi flaş Fenerbahçe sözleri!

Kolombiyalının son derece konsantre olması sarı-kırmızılılarda sevinç yarattı.

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Falcao'dan derbi öncesi flaş Fenerbahçe sözleri!

Falcao'nun istekli görüntüsünden etkilenen Fatih Terim ve ekibi, bugünkü maçta özellikle kanatlarda oynayan Feghouli ve Babel ile yine forvet arkasında görev yapacak olan Belhanda'dan Kolombiyalı futbolcuyu beslemeleri istendi.

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Falcao'dan derbi öncesi flaş Fenerbahçe sözleri!

Sarı-kırmızılı teknik heyetin, antrenmanlarda sürekli olarak bu konuda özel çalışmalar yapıldığı bildirildi.

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