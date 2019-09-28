28 Eylül 2019, Cumartesi
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Falcao'dan derbi öncesi flaş Fenerbahçe sözleri!
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için aylarca uğraştığı Radamel Falcao, dikkatini tamamen bu akşam oynanacak derbiye vermiş durumda. Kolombiyalı yıldız, yöneticilerle yaptığı toplantıda Fenerbahçe derbisiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:18
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