Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilginç olay! Bilerek penaltı kaçırdı...

Türk sporunun iki dev çınarı Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 6.haftasında Aslantepe'de karşı karşıya geliyor. Bu maçla beraber ezeli rakipler birbirlerine 388. kez rakip olacak. İki takımın 110 yıllık rekabetinde birçok ilginç olay yaşandı. İki ezeli takım arasında oynanan karşılaşmalarda hafızalarda kalan önemli anlara tanıklık edildi. İşte 110 yıllık rekabette bugüne kadar öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





