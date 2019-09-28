28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilginç olay! Bilerek penaltı kaçırdı...

Türk sporunun iki dev çınarı Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 6.haftasında Aslantepe'de karşı karşıya geliyor. Bu maçla beraber ezeli rakipler birbirlerine 388. kez rakip olacak. İki takımın 110 yıllık rekabetinde birçok ilginç olay yaşandı. İki ezeli takım arasında oynanan karşılaşmalarda hafızalarda kalan önemli anlara tanıklık edildi. İşte 110 yıllık rekabette bugüne kadar öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 11:02
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Dev derbiden ilginç notlar

İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.

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Dev derbiden ilginç notlar

İlk maçı Galatasaray 17 Ocak 1909'da oynanan maçı 2-0 kazanmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı ilk 7 maçta kalesini gole kapattı.

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Dev derbiden ilginç notlar

FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ilk gol ve galibiyet için 5 yıl bekledi. Sarı-lacivertliler rakibine karşı ilk galibiyetini 8.randevuda alabildi.

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Dev derbiden ilginç notlar

4 Ocak 1914'Te yapılan maçı Fenerbahçe 4-2 kazanmış ve rakibine karşı Galibiyet alamama serisini sonlandırmıştı.

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Dev derbiden ilginç notlar

Fenerbahçe adına Galatasaray'a ilk golü Hasan Kamil Sporel kaydetti.

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