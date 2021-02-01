Galatasaray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Hataysporlu forvet Aaron Boupendza'ya talip olduğu iddia edilmişti. Akdeniz ekibinden Gabonlu futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 01.02.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 16:27 ABONE OL