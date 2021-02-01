01 Şubat 2021, Pazartesi

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Galatasaray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Hataysporlu forvet Aaron Boupendza'ya talip olduğu iddia edilmişti. Akdeniz ekibinden Gabonlu futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 01.02.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 16:27
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Galatasaray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Ara transfer döneminde son saatlere girilirken çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Mbaye Diagne'yi West Bromwich Albion'a kiralayan ve Zamalek forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Bir golcü takviyesi daha yapacağı konuşulan Cimbom'un Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

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Galatasaray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Gabonlu golcünün Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, Hatayspor'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

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Galatasaray Boupendza'yı transfer edecek mi? Hatayspor'dan açıklama geldi

Akdeniz ekibinin asbaşkanı Ethem Sunar, Boupendza'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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