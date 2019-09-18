Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi büyük sürpriz! Luyindama...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Fatih Terim, Belçika ekibiyle ilgili detaylı bir analiz hazırlarken, sarı-kırmızılılarda Luyindama sürprizi yaşandı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





