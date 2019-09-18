18 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi büyük sürpriz! Luyindama...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Fatih Terim, Belçika ekibiyle ilgili detaylı bir analiz hazırlarken, sarı-kırmızılılarda Luyindama sürprizi yaşandı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 12:12
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Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi büyük sürpriz! Luyindama...

Galatasaray'da camiayı Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı...

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Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi büyük sürpriz! Luyindama...

A Grubunda yer alan sarı-kırmızılılar Club Brugge, Paris Saint Germain ve Real Madrid ile karşılaşacak.

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Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi büyük sürpriz! Luyindama...

Aslan, iyi bir başlangıç yapabilmek için bu akşam Belçika'da sahne alacak...

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Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi büyük sürpriz! Luyindama...

Club Brugge ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da yıldız futbolcuların performansları merak ediliyor.

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Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi büyük sürpriz! Luyindama...

Belçika devi hakkında derin bir analiz yapan teknik heyete Luyindama'dan yardım geldiği anlaşıldı.

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