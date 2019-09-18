18 Eylül 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi büyük sürpriz! Luyindama...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Fatih Terim, Belçika ekibiyle ilgili detaylı bir analiz hazırlarken, sarı-kırmızılılarda Luyindama sürprizi yaşandı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 12:12
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