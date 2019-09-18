Galatasaray-Club Brugge maçının tüm detayları ve Terim'in ilk 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bugün deplasmanda Belçika'nın önde gelen takımlarından Club Brugge ile karşılaşacak. A Grubu'nda ilk maçına çıkacak olan Terim ve öğrencileri mutlak 3 puan için sahada olacak. Brugge ile 3. kez karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika kulübüyle iki kez berabere kalmış 1 maçta ise mağlup olmuştu. İşte Club Brugge-Galatasaray mücadelesinin tüm detayları ve Terim'in 11'i.