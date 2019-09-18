18 Eylül 2019, Çarşamba

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Galatasaray-Club Brugge maçının tüm detayları ve Terim'in ilk 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bugün deplasmanda Belçika'nın önde gelen takımlarından Club Brugge ile karşılaşacak. A Grubu'nda ilk maçına çıkacak olan Terim ve öğrencileri mutlak 3 puan için sahada olacak. Brugge ile 3. kez karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika kulübüyle iki kez berabere kalmış 1 maçta ise mağlup olmuştu. İşte Club Brugge-Galatasaray mücadelesinin tüm detayları ve Terim'in 11'i.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 01:56
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Galatasaray-Club Brugge maçının tüm detayları ve Terim'in ilk 11'i

Geçtiğimiz sezonu lig şampiyonu Galatasaray, bugün Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak. A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşen Galatasaray ilk grup mücadelesine Belçika'da çıkacak.

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Galatasaray-Club Brugge maçının tüm detayları ve Terim'in ilk 11'i

Jan Breydelstadion'da oynanacak olan karşılaşma saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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Galatasaray-Club Brugge maçının tüm detayları ve Terim'in ilk 11'i

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Devler Arenası'nda en zorlu kuralarından birisini çeken sarı-kırmızılıların gruptan çıkma adına bu karşılaşmayı kazanmaktan başka çaresi yok.

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Galatasaray-Club Brugge maçının tüm detayları ve Terim'in ilk 11'i

GALATASARAY MAZİSİNİ ARIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 26 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Cimbom bu kötü gidişe de 'dur' demek amacını güdüyor. Kadrosunda çenesinden ameliyat olan Younes Belhanda ve geçen sezon sakatlanan Emre Akbaba dışında eksiği bulunmayan sarı-kırmızılılar, bugün sahadan galibiyetle ayrılırsa Avrupa'daki 100. galibiyetine imza atacak.

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Galatasaray-Club Brugge maçının tüm detayları ve Terim'in ilk 11'i

Ayrıca Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı son 17 maçı (14M/3B) kazanamayan sarı-kırmızılı takım, hasretine son verecek. Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 14 maçta dış sahada yüzü gülmedi.

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