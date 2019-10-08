08 Ekim 2019, Salı

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Falcao hakkında şok sözler! "Kadrodan çıkardığımız için pişman değiliz"

Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği ve Fransız kulübü Monaco ile aylarca süren görüşmeler sonucu yaz transfer döneminin son günlerinde bedelsiz olarak kadroya katılan Radamel Falcao ile şok gelişmeler yaşanıyor. Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, 33 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 22:57
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Falcao hakkında şok sözler! Kadrodan çıkardığımız için pişman değiliz

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao şu ana dek gösterdiği performansla henüz beklentileri karşılayabilmiş değil.

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Falcao hakkında şok sözler! Kadrodan çıkardığımız için pişman değiliz

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçına aşil tendonunda hissettiği ağrı ve tedavi süreci sebebiyle götürülmemişti.

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Falcao hakkında şok sözler! Kadrodan çıkardığımız için pişman değiliz

Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için PSG maçında adım atmadık yer bırakmayan, Seri ve Nzonzi'den sonra 10.1 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Falcao, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen limitleri zorlayınca sakatlandı.

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Falcao hakkında şok sözler! Kadrodan çıkardığımız için pişman değiliz

Kolombiya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan Falcao, liglere verilen arada tedavi edileceği öğrenilmişti.

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Falcao hakkında şok sözler! Kadrodan çıkardığımız için pişman değiliz

Kolombiya basınında Falcao'nun Milli takım kadrosundan çıkarılmasının yankıları sürerken Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Şili ve Cezayir maçları öncesi basın toplantısında konuştu.

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