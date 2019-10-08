Falcao hakkında şok sözler! "Kadrodan çıkardığımız için pişman değiliz"

Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği ve Fransız kulübü Monaco ile aylarca süren görüşmeler sonucu yaz transfer döneminin son günlerinde bedelsiz olarak kadroya katılan Radamel Falcao ile şok gelişmeler yaşanıyor. Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, 33 yaşındaki golcü futbolcuyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.