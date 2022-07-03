Galatasaray’da Okan Buruk kararını verdi! İşte ayrılacaklar listesi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yoğun bir kamp dönemi geçiriyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'yı kadrosuna katan Galatasaray'da transferde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Aslan'ın gündeminde Umut Bozok, William Carvalho, Solbakken, Botheim, Joao Mario, Denayer gibi önemli yıldızlar bulunuyor. Gelecek sezon şampiyonluğu kaptırmak istemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Ayrıca takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Okan Buruk takımdan ayrılacak isimlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: 'Tabii ki kafamızda bazı düşünceler var. Bunları uygulamak için hazırlık maçları ve antrenmanlar da belirleyici olacak.' 'Diğer bölgeler için aciliyetimiz olsa da bekleyebileceğimiz bir durum da söz konusu.' 'Elimizdeki oyuncuları değerlendirmek istiyoruz. Orta sahayı kuvvetlendirmek istiyoruz.' 'Yunus ve Emre Akbaba gibi kiralıktan dönen ve bizim için önemli isimler de var. Önceliğimiz orta saha.' 'Abdülkerim ve Kazımcan da aramıza katıldı. Türk olarak çok iyi opsiyonlar.' 'Marcao bizim oyuncumuz. Talipleri olacaktır. Yönetimimiz görüşmeleri yapıyor. Telefonla görüştüm, 'Benim işim bu. Geldiğimde aynı şekilde devam edeceğim' dedi. Transferi olmazsa bizimle olmaya devam edecek. Eğer değerini bulursa tabii ki transfer ihtimali var.' Teknik direktör Okan Buruk'un bazı oyuncularla ilgili kararını verdiği belirtildi. Başarılı çalıştırıcının, bazı oyuncularla ilgili raporunu yönetime sunduğu ifade edildi. İşte Galatasaray'da yeni sezonda ayrılması beklenen isimler: MORUTAN Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen Rumen yıldızın, yeni sezonda başka bir Süper Lig ekibine kiralanması bekleniyor. Genç futbolcuyla Ankaragücü ciddi şekilde ilgileniyor. MOSTAFA MOHAMED Galatasaray Mısırlı golcüyü bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor. 24 yaşındaki golcüyle Fransız ekipleri ilgileniyor. BAFETIMBI GOMIS Galatasaray, 36 yaşındaki Gomis'i gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Gomis'le yolların ayrılması ve yeni bir santrforun takıma dahil edilmesi planlanıyor. MBAYE DIAGNE Galatasaray'da Diagne'nin durumu kamp döneminde gözlemlenecek. Sakatlığından sonra fiziksel olarak henüz hazır olmayan 30 yaşındaki golcüye teklif gelmesi durumunda yolların ayrılması bekleniyor. OĞULCAN ÇAĞLAYAN Cimbom'da geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiralanan Oğulcan Çağlayan'ın yeni sezonda başka bir takıma gitmesi bekleniyor. AYTAÇ KARA Aslan'da yeni sezonda orta sahaya takviye yapılması beklenirken Aytaç Kara ile de yolların ayrılması bekleniyor. Deneyimli oyuncuya Süper Lig'den talipler var. EMRE TAŞDEMİR Sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş transferi sonrası Emre Taşdemir ile de yolların ayrılması bekleniyor. Deneyimli oyuncuyla sarı-kırmızılı takımın 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. SÜLEYMAN LUŞ Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'a kiralanan 21 yaşındaki sol bek Süleyman Luş'un da başka bir takıma kiralanabileceği ifade edildi.