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Galatasaray’da Okan Buruk kararını verdi! İşte ayrılacaklar listesi

Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! İşte ayrılacaklar listesi

Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde devam eden sarı-kırmızılılarda kampo dönemi oldukça yoğun geçiyor. Oyuncularını kamp döneminde iyice gözlemleyen Okan Buruk'un bazı oyuncular hakkında kararını verdiği ve yönetime raporunu sunduğu ifade edildi. İşte sarı-kırmızılı takımda ayrılması beklenen bazı isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 03.07.2022- 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022- 11:20
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